[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주와 전남 9개 시군에 대설주의보가 내려진 가운데 광주는 눈보라와 함께 많은 눈이 쏟아졌다.

17일 광주지방기상청에 따르면 이날 오후 3시 30분을 기준으로 담양 6㎝, 광주 과기원 5.2㎝, 장성 상무대 3.0㎝, 화순 1.9㎝ 영광 1.4㎝ 적설량을 기록했다.

이번 눈은 이날 오후 6시에 가장 강하게 내리겠으며 자정까지 이어질 것으로 기상청은 내다봤다.

현재 광주와 장성, 담양, 영광, 함평, 무안, 화순, 나주, 영암 등에는 대설주의보가 발령된 상태다.

