무주군, 새해 예산 4635억원 확정

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군의 2022년도 새해 예산이 4635억원으로 최종 확정됐다.

무주군의회는 지난 15일 제288회 정례회 제7차 본회의를 열고 무주군이 심사 의뢰한 2022년도 본예산을 최종 통과시켰다.

이는 2021년 당초 예산 4천백81억원보다 254억원(5.81%)이 증가한 규모다.

이 가운데 일반회계는 올해보다 249억원이 증가한 4156억원으로 확정됐다.

지방세 185억원을 비롯해 세외수입 141억원, 지방교부세 2172억원, 조정교부금 등 75억원, 보조금 1352억원, 보전수입 등 내부거래 230억원의 재원으로 편성했다.

특별회계는 올해보다 5억6700만원이 증가한 479억원 규모다.

주요 분야별 증액 편성내역으로는 ▲일반공공 행정분야 214억원(33.90%↑) ▲교육분야 48억원(40.48%↑) ▲문화 및 관광분야 439억원(13.69%↑) ▲환경분야 692억원(3.61%↑) ▲사회복지분야 739억원(3.39%↑) ▲보건분야 110억원(39.93%↑) ▲ 농림해양수산분야 156억원(19.66%↑) ▲교통 및 물류분야 189억원(3.87%↑) 등이다.

내년도 예산 편성은 민선7기 군민과의 약속을 마무리하고 민선8기 시작을 준비하는 디딤돌로, 군정의 원활한 추진과 일상의 빠른 회복, 무주의 새로운 변화에 중점을 둔 점이 특징이다.

특히 지속적인 중앙부처 방문과 적극적 증액노력으로 보통교부세가 역대 최대 규모로 증가(513억원)했으며, 군민의 다양한 요구를 해소하고 주요 역점 사업과 현안 사업을 차질 없이 추진할 수 있게 됐다.

황인홍 무주군수는 “일상회복 단계에 맞게 새로운 전환기에 발맞춘 무주군의 새로운 도약과 함께 일상의 빠른 회복으로 침체된 민생경제 회복에 중점을 두고 편성된 예산인 만큼 낭비 없이 신속하고 효율적으로 집행될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

