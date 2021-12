제주소방, 코로나 백신 3차 접종 안내·독려

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방안전본부(본부장 박근오)가 최근 코로나19 확진자 급증 및 거리두기가 다시 강화되는 등 방역상황이 악화됨에 따라 소방공무원들의 코로나19 백신 3차 접종을 적극 독려하고 있다.

17일 제주소방에 따르면 제주도내 소방공무원 코로나19 백신 3차 접종률은 전날 기준으로 48.8%가 완료한 것으로 집계됐으며 전국 시·도소방본부 중 가장 높은 것으로 나타났다.

최근 우선접종 직업군의 3차 접종 간격이 기존 5개월에서 3개월로 단축됨에 따라 대원들의 면역력 제고 및 안전한 소방서비스 제공을 위해 소방공무원의 3차 접종을 조기에 마치도록 지속적으로 독려하고 있다.

박근오 제주소방안전본부장도 이날 오전 제주시에 소재한 접종센터를 찾아 백신 3차 접종을 마쳤다.

박근오 본부장은 “나와 가족, 도민 모두의 안전한 일상회복을 위해 백신 접종에 적극 동참해 주시기 바란다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr