무협 광주전남, 전남 수출탑 및 유공포상 전수식 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국무역협회 광주전남지역본부는 17일 목포현대호텔에서 제58회 무역의 날을 기념한 ‘전남 수출탑 및 유공포상 전수식’을 열고 지역 우수 수출기업에 대한 수출탑 시상과 무역 유공자들에 대한 포상을 실시했다.

올해 전남에서는 6억불탑을 수상한 대한조선 주식회사를 비롯해 총 30개 수출기업이 수출탑 수상의 영광을 차지했다. 그리고 수출기업 및 수출 유관기관 임직원 15명도 수출진흥에 대한 공로를 인정받아 유공포상을 수상했다. 김영록 전라남도 도지사와 장대교 광주전남중소벤처기업청장, 장춘상 광주전남기업협의회장이 전수에 함께 참여하여 수상 기업 관계자들을 격려했다.

특히, 김영록 전라남도 도지사는 축사에서 “코로나19로 인해 세계적인 경기 침체에도 불구하고 전남 기업인들의 독보적인 기술력과 창의적인 도전정신 덕분에 올해 전라남도 수출액은 역대 최대 실적인 420억불 달성이 전망된다.” 며, “빛나는 실적 달성에 수고하신 수상자들에게 축하와 감사의 뜻”을 전했다.

또한 “신남방 ? 신북방 지역을 중심으로 적극적인 해외마케팅을 전개하고, 아마존 전남 브랜드관과 해외 상설판매장을 활용해 친환경 전남 농수산물의 수출 확대에 적극 지원하겠다.”고 덧붙였다.

올해 수출의 탑은 ▲대한조선 주식회사가 6억 달러 탑을 수상했으며 그 뒤로 5000만 달러탑은 ▲㈜시그넷이브이, 3천만불 탑은 ▲에이치에이엠 주식회사, ▲㈜케이에스, ▲주식회사 백터네이트코리아가 차지했다.

2000만 달러 탑은 ▲어업회사법인 케이푸드㈜, ▲주식회사 마이벨로, 1천만불 탑은 ▲㈜삼진 지. 에프, ▲㈜와이제이씨, ▲매일식품㈜, ▲아이씨케미칼, ▲해송식품 주식회사 어업회사법인이 이름을 올렸다.

700만 달러 탑은 ▲㈜스위코진광, ▲㈜청광신소재, ▲어업회사법인 주식회사 예원, 5백만불 탑은 ▲㈜체사인터내셔날, 3백만불 탑은 ▲㈜광양이엔에스, ▲농업회사법인주식회사골든힐, ▲켐솔루션㈜, ▲어업회사법인㈜ 열림푸드가 각각 수상했다.

100만 달러 탑은 ▲지에스코리아, ▲주식회사 이천, ▲해신수산 영어조합법인, ▲농업회사법인㈜네시피에프엔비, ▲유한회사 창조산업, ▲㈜에스피씨, ▲㈜유원산업기술, ▲주식회사 투케이코퍼레이션, ▲에스에이치켐텍, ▲주식회사 도이프로 돌아갔다.

유공 포상은 ▲대한조선 주식회사 오재희 기감이 석탑산업훈장을, ▲현대삼호중공업㈜ 김신우 수석매니저, ▲현대삼호중공업㈜ 윤병태 직장이 산업포장을 받았고, 대통령 표창은 ▲어업회사법인 주식회사 예원 김중옥 대표, ▲주식회사 엠티에스 안명길 대표가 각각 수상했다.

산업부 장관 표창은 ▲㈜광양이엔에스 이순창 이사, ▲주식회사 백터네이트코리아 장윤진 이사, ▲매일식품㈜ 오상호 대표, ▲아이씨케미칼 공충식 과장, ▲아이씨케미칼 김한룡 차장, ▲켐솔루션㈜ 김영록 대표, ▲한국콘텐츠진흥원 박승룡 해외사업본부장, ▲한국산업단지공단 이유진 대리가 각각 수상하였고, 한국무역협회 회장 표창은 ▲주식회사 이천 서윤성 대표, ▲주식회사 마린테크노 황재호 대표가 각각 수상했다.

무역협회 광주전남기업협의회 장춘상 회장은 인사말에서 “올해 전라남도는 역대 최고 수출 기록을 경신하며 경상남도를 제치고 전국 지자체 중 7위를 달성”했다고 강조하며 “업계, 지자체, 수출유관 기관 모두 힘을 모아 디지털 혁신과 무역 환경의 불확실성에 대비해야 할 것”이라고 당부했다.

한국무역협회 광주전남지역본부 이권재 본부장은 “무역의 날 기념 행사는 우리지역 무역인들이 한 해 동안 일구어낸 소중한 성과를 인정받는 자리”라며 “올해 수출탑 및 유공포상 전수식이 전남 지역 무역인들의 수상을 축하하고, 코로나19의 어려움을 극복하는 새로운 도약의 계기가 되었기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr