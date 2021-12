광주대 박진영 교수 '평생교육 유공' 광주시장 표창

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 박진영 청소년상담·평생교육학과 교수가 지역 평생교육 활성화에 이바지한 공로를 인정받아 광주시장 표창을 받았다고 17일 밝혔다.

박 교수는 봉사를 통해 지역사회 발전에 적극적으로 협조하고, 평생교육 발전을 위해 노력했다는 평가를 받았다.

박 교수는 광주 평생교육진흥원에서 주관하는 2017년·2021년 광주시 평생 학습특화모델 개발 연구를 비롯해 2016년과 2020년 광주시 평생교육실태조사 연구, 2020년 광산구 평생교육 특화모델 개발 연구 및 운영, 2021년 광산구 중장기발전계획 수립 연구 등 지역 평생교육 정책 연구 및 컨설팅 수행을 통해 지역 평생교육 활성화에 앞장서고 있다.

또 국가평생교육진흥원에서 주관하는 2021년 평생교육사 배치대상 및 기준 정비 방안 연구 등 국가 평생교육 정책 연구 및 컨설팅에도 힘쓰고 있다.

박진영 교수는 "시민들이 평생학습을 통해 행복한 삶을 영위 할 수 있고 광주시가 시민의 일상 삶과 배움이 연결되는 평생학습 생태계로 조성되도록 작은 일이라도 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

