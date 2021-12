[아시아경제 이선애 기자] 셀트리온은 17일 이사회를 열고 주당 750원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 내년 주주총회를 거쳐 확정되면 총 1024억6800만원의 배당금이 지급될 예정이다. 또 보통주 1주당 0.02주의 주식배당을 결정했다고 공시했다. 배당주식 총수는 273만2479주, 발행주식 총수는 1억3794만7128주다. 모두 배당 기준일은 이달 31일이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr