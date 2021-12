[아시아경제 이선애 기자] KG케미칼은 결산배당으로 주당 500원 현금 배당을 결정했다고 17일 공시했다. 배당금 총액은 68억 9797만원이며, 배당기준일은 2021년 12월31일이다.

