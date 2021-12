심상정 정의당 대선 후보가 17일 국회에서 열린 정의당 PI 서브컬러 공개 브리핑에서 류호정 정의당 의원에게 새로운 PI와 서브컬러 모양의 페이스페인팅을 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

