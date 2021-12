[아시아경제 김유리 기자] 애경그룹은 17일 AK플라자 대표로 지주회사인 AK홀딩스의 전략담당 임원 고준 전무를 신규 선임했다고 밝혔다. 지난 11월 정기 그룹 임원인사 이후 추가적으로 진행한 대표 인사 발령이다.

고준 신임 대표는 AK플라자 대표로 애경그룹 유통사업을 총괄한다. 고준 대표는 AK홀딩스에서 전략기획팀장을 역임했으며 애경그룹의 경영전략을 총괄하며 변화를 주도하는 역할을 해왔다. 글로벌 컨설팅 회사 베인앤드컴퍼니(Bain&Company)의 컨설턴트 출신으로 애경그룹에는 2018년 입사했다.

애경그룹은 "코로나19 장기화로 인한 위기 상황에서 새로운 변화가 꼭 필요하다는 판단과 이에 대한 신중한 고민 끝에 이번 인사를 단행했다"고 설명했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr