與 무공천 의사결정 임박..‘미니 총선’ 5곳 지역구 실사 마무리

민주당 '미니총선' 지역구 5곳

실사 마무리 단계..무공천 여부

이달말 확정할 듯

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당이 내년 3월 9일 대통령 선거와 함께 치러지는 다섯 개 지역구에 ‘무공천’을 결단할지 여부를 조만간 확정한다. 해당 지역인 서울 종로·서초갑·경기 안성·대구 중남구·충북 청주 상당에 대한 실사 작업이 마무리 단계에 이른 것으로 17일 확인됐다. 실사 보고서를 토대로 이달 말께 5곳 전부 혹은 일부에 대한 무공천 여부를 확정한다는 방침이다.

5곳 중 민주당에 ‘귀책사유’가 있는 곳은 서울 종로와 경기 안성, 충북 청주 상당 등 3곳이다. 종로는 이낙연 전 대표가 당내 경선 과정에서 의원직 사퇴라는 승부수를 던짐에 따라 새로 선거를 치러야 한다. 경기 안성 및 충북 청주 상당은 각각 이규민·정정순 전 의원이 공직선거법 위반으로 당선무효형을 받으면서 공석이 됐다. 반면 서초와 대구 중남구는 국민의힘에 귀책사유가 있는 곳으로, 윤희숙·곽상도 전 의원이 각각 부친 땅투기 의혹 및 아들 퇴직금 50억원 논란으로 사퇴한 곳이다.

민주당 당헌 96조 2항은 ‘당 소속 공직자가 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재·보궐 선거를 하는 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않는다’고 규정한다. 이 ‘중대한 잘못’을 어떻게 해석하느냐에 따라 최대 3곳(서울 종로·경기 안성·충북 청주 상당)이 무공천 대상이 될 수 있는데, 이 전 대표와의 관계 등을 고려할 때 종로가 ‘무공천’ 지역이 될 가능성은 높지 않다는 관측이다. 다만 귀책사유가 분명한 경기 안성과 충북 청주 상당의 경우 무공천 가능성이 상대적으로 높다.

한편 이재명 민주당 대선후보는 지난 13일 "민주당이 신뢰를 잃게 된 계기가 꽤 여럿 있는데 그 중 하나가 스스로 만든 당헌당규를 지키지 않았다는 것"이라며 "(무공천을) 긍정적으로 검토해야 한다"고 밝혔다. 이 발언은 재·보선 무공천 결단이 대선 승리에 도움이 될 것이라는 판단 때문으로 풀이된다. 169석을 가진 민주당으로선 몇 석을 더 늘리는 것보다 ‘국민과의 약속’을 지켜 대선에서 승리하는 게 더 큰 이익이 될 수 있다.

선대위 핵심 관계자는 "이달말 실사 보고서가 나온 이후 공천심사 의사결정 단위에서 무공천이나 후보 등을 실질적으로 결정할 것"이라고 했다. 지역구 실사는 당 조직국 직원들이 지역구에 직접 파견을 나가 후보자에 대한 여론과 평판을 묻는 제도로, 중앙당은 지역구 실사와 서류심사·면접심사 등을 종합해 지역구별로 경선 대상자를 확정한다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr