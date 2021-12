고창군, 코로나 방역에 ‘총력’…방역점검반 구성

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군이 코로나19 지역사회 확산을 꺾기 위해 민·관 합동 방역점검반을 구성해 연말연시 특별방역과 점검 활동에 총력전을 펼치고 있다.

17일 군에 따르면 전날 군 사회복지과와 군 여성단체 농가주부모임 회원들이 다중이용시설 방역수칙 준수여부 등을 점검했다.

이들은 결혼식장과 장례식장을 찾아 방역패스 확대 시행 포스터를 나눠주고, 집중적으로 인원제한, 소독방역, 접종증명·음성확인, 출입자 명부 관리, 마스크 착용 등 이행 여부를 살폈다.

군은 철저한 방역을 위해 민간단체와 울력해 내년 1월 2일까지 점검반을 꾸리고 특별점검과 홍보활동을 진행해 나갈 계획이다.

조정호 사회복지과장은 “군이 방역 안전지대가 될 수 있도록 지속적으로 현장 점검 및 홍보활동을 진행해 나가겠다”고 말했다.

