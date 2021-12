롯데하이마트, 헬스케어 특화매장 ‘메가스토어 단계점’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 강원도 원주시 학성동에 메가스토어 14호점인 단계점을 오픈했다고 17일 밝혔다.

롯데하이마트 단계점은 1970㎡(약 596평) 규모로 4개 층으로 구성했다. 헬스케어 전문관은 3층에서 만나볼 수 있다. 다양한 운동 콘텐츠를 보며 동작을 따라 할 수 있는 스마트 미러, 가상현실에서 다양한 사람들과 함께 운동할 수 있는 스마트 사이클링 등 실내에서 즐길 수 있는 운동기기를 직접 체험하고 상담도 받을 수 있다.

1층에는 집안 분위기를 살려주는 프리미엄 스피커와 디자인 조명 기기를 체험할 수 있다. 2층은 콘솔게임, 게이밍PC, 1인 미디어 기기, 액션캠, 모바일 등 디지털가전으로 꾸몄고 소비자 편의를 위한 애플 공식 인증 서비스센터도 마련했다. 4층에는 삼성전자와 LG전자 프리미엄 가전을 포함한 대형 가전을 한 번에 살펴 볼 수 있다.

이번 오픈을 기념해 오는 27일까지 다양한 혜택을 마련했다. 메가스토어 단계점에서 제품을 구매하면 캐시백, 엘포인트 등 최대 275만원 혜택을 받을 수 있다. 행사모델을 구매하면 구매 금액대에 따라 롯데 모바일 상품권을 최대 50만원까지 증정한다. 여기에 삼성전자 행사모델을 구매하면 구매 금액대에 따라 최대 150만 엘포인트를, LG전자 행사모델을 구매하면 롯데 모바일 상품권을 최대 75만원까지 추가로 받을 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “메가스토어 단계점은 집콕 트렌드로 이슈가 된 스마트 사이클링, 러닝머신, 정수기 등 다양한 건강가전을 체험해 볼 수 있는 헬스케어 특화 매장”이라며 “앞으로도 최신 가전 트렌드를 반영한 메가스토어를 꾸준히 오픈해 롯데하이마트를 찾는 소비자들이 다양한 가전을 경험할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr