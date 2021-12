로봇도 나섰다 … LG 클로이 안내로봇, 부산시청서 2030부산세계박람회 유치전 뛰어

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 2030 부산 세계박람회 유치를 위해 로봇도 나섰다. LG 클로이 안내 로봇이 유치 성공 때까지 뛰어다닌다.

부산시는 LG전자와 업무협약을 맺고 LG 로봇이 부산시청 내에서 세계박람회 홍보활동을 펼친다고 17일 밝혔다.

‘LG 클로이 안내 로봇’은 시설물 안내, 사이니지 광고 등을 위해 LG전자가 개발한 2세대 모델이다.

로봇은 전면과 후면에 27인치 디스플레이를 탑재했다. 15개의 센서로 장애물을 인식하고 자율주행과 간단한 질의응답, 사진 모델 활동이 가능하다.

2018년 평창올림픽 때 시범운영을 시작으로 인천공항, 서울대병원, 한국마사회 등 전국 주요 기관과 호텔에 도입됐다. 지자체 중에서는 부산시가 최초로 도입한다.

시는 2030 부산 세계박람회 주제 ‘세계의 대전환, 더 나은 미래를 향한 항해’와 부제 ‘인류를 위한 기술’의 목표에 적합한 콘셉트로 로봇 도입을 결정했다.

시는 시청 1층 로비에서 2030 부산 세계박람회 홍보를 위해 운행할 계획이다. LG는 정부 유치위원회 부위원장으로 참여하고 있는 기업이다.

LG는 LG 로봇, 두바이 엑스포 한국관 로봇과 43인치 디스플레이 원퀵을 제공한다. 홍보에 나서 다른 기업과 협업도 추진 중이다.

박형준 부산시장은 “국제박람회기구 현지실사가 2022년에 예정돼 있어 지금부터 무엇보다 시민 성원이 필요한 때”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr