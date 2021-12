쿠팡, 올해 가장 사랑받은 뷰티 상품 선정…"24일까지 특가 제공"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡이 오는 24일까지 올해의 베스트 뷰티 상품을 한자리에 모은 ‘2021 쿠팡 뷰티 어워즈’를 진행한다.

2021 쿠팡 뷰티 어워즈는 올해 가장 사랑받은 뷰티 상품을 부문별로 선정해 소개하는 연말결산 이벤트다. 1700만 고객의 프로파일링과 월 3000만건 이상의 뷰티 검색 데이터를 활용해 연말 어워즈 상품을 선정했다.

쿠팡은 베스트, 라이징스타, 뷰티랩’s pick 등 24개 카테고리 부문으로 나눠 총 72개의 상품을 선정했다. 수상 상품 중 일부는 쿠팡 와우 멤버십 회원을 대상으로 1, 2차에 걸쳐 차수별 5일씩 기간한정 특가로 제공한다.

19일까지 진행되는 1차 한정특가 기간은 스킨케어, 남성화장품, 뷰티소품, 헤어, 바디 등 5개 카테고리의 39개 상품이 공개된다. 2차 기간은 20일부터 24일까지 진행되며 메이크업, 향수, 네일 등 3개 카테고리의 33개 상품을 만나 볼 수 있다.

쿠팡 와우 멤버십 회원이라면 어워즈 기간 동안 기간한정 특가로 쇼핑을 즐길 수 있으며 할인쿠폰도 지급받는다. 할인쿠폰은 15일부터 20일까지 1차, 20일부터 25일까지 2차로 지급될 예정이며 2만원 이상 구매 시 5000원 할인 혜택을 제공한다.

쿠팡 관계자는 "빅데이터를 기반으로 선정한 ‘2021년 뷰티어워즈’는 사회적거리두기와 함께 급성장하고 있는 온라인 뷰티 트렌드를 만나볼 수 있다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr