[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆넷게임즈=넥슨지티 흡수합병 결정

◆그린플러스=제3자 배정 방식의 150억원 규모 유상증자 결정

◆에이비온=미국 임상 연구 수행 거점 마련 위해 자회사 ABTS에 12억원 출자 결정

◆KH E&T=총발행 주식의 3.70% 규모 전환청구권 행사

◆비츠로시스=상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 내년 7월13일까지 개선 기간 부여

◆큐에스아이=플래티넘-혁신벤처펀드의 전환상환우선주의 보통주 청구로 보통 주식 수 895만주에서 906만주로 확대

◆현금배당 결정=주당 AP위성 70원, KG모빌리언스 220원 등, 코윈테크 100원(0.03주 주식배당), 에코프로 430원(0.02주), SGC이테크건설(0.3주) 등

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr