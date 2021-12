[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(2022년 1월 1일 자)

◇승진 4명

▷정책기획관 최혁준(3급)

▷교육파견 중소벤처기업과장 이강학(3급)

▷교육파견 인구정책과장 유정근(3급)

▷자치행정국장 직무대리 홍성구(3급 직무대리)

◇전보 10명

▷환동해지역본부장 김남일(2급)

▷감사관 정성현(3급)

▷일자리경제실장 이영석(3급)

▷아이여성행복국장 김호섭(3급)

▷복지건강국장 박성수(3급)

▷해양수산국장 김성학(3급)

▷비서실장 임휘승(4급)

▷대변인 최우진(4급 12.20자)

▷의회사무처 총무담당관 설동수(4급)

▷의회사무처 의사담당관 장철웅(4급)

◇파견 1명

▷경제자유구역청 개발유치본부장 이원경(3급)

◇교육 3명

▷포항부시장 김병삼(2급)

▷복지건강국장 김진현(3급)

▷파견복귀 강상기(3급)

◇부단체장 10명

▷포항부시장 이장식(2급 승진)

▷김천부시장 김일곤(3급 승진 12.20자)

▷안동부시장 이상학(3급)

▷칠곡부군수 김상우(3급 승진)

▷군위부군수 최정우(4급)

▷의성부군수 권경수(4급)

▷청송부군수 이성호(4급)

▷영덕부군수 김병곤(4급)

▷예천부군수 전재업(4급)

▷봉화부군수 홍석표(4급 12.20자)

◇공로연수 1명

▷파견복귀 한재성(3급)

◇명예퇴직 3명

▷감사관 정규식(3급 12.31자)

▷일자리경제실장 배성길(3급 12.31자)

▷칠곡부군수 유수호(3급 12.31자)

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr