툴젠, 100억 규모 오송R&D센터 신축공사

툴젠은 100억 규모로 오송R&D센터 신축공사를 결정했다고 16일 공시했다. 이는 자기자본대비 10.12%에 해당한다.

회사 측은 “CRISPR 유전자가위 R&D 프로젝트 수행과 오송 첨단 의료복합단지 내 클러스터간 네트워크 시너지를 창출하기 위한 것”이라고 말했다. 투자기간은 오는 2023년 12월 16일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr