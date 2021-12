[아시아경제 이민지 기자] 브리지텍 브리지텍 064480 | 코스닥 증권정보 현재가 5,600 전일대비 120 등락률 +2.19% 거래량 202,452 전일가 5,480 2021.12.16 12:50 장중(20분지연) 관련기사 브리지텍, KT와 52억원 규모 SW개발 계약수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개!"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close 은 엘지유플러스와 우리은행 고객센터 서비스용 장비구매 계약을 수주했다고 16일 공시했다. 계약 금액은 81억원으로 최근 매출액 대비 18.3%에 달한다

