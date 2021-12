[아시아경제 이민우 기자] HB솔루션 HB솔루션 297890 | 코스닥 증권정보 현재가 21,450 전일대비 50 등락률 +0.23% 거래량 461,354 전일가 21,400 2021.12.10 15:08 장중(20분지연) 관련기사 HB솔루션, 삼성디스플레이와 24억 규모 장비 공급 계약HB솔루션, 삼성디스플레이와 46억 규모 장비 공급 계약[클릭 e종목]"HB솔루션, 주요 고객사 QD 투자에 따른 성장 가능성 기대" close 은 삼성디스플레이 베트남 법인(Samsung Display Vietnam)과 365억원 규모의 장비 공급 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 173.24%에 해당하는 수준이다.

