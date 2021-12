인천 청라 핵심입지 아파텔 '청라국제도시 아이파크' 분양

HDC현대산업개발은 인천경제자유구역 청라국제도시 C17-1-1BL에서 주거용 오피스텔 '청라국제도시 아이파크'를 분양한다고 10일 밝혔다.

지하 6층~지상 42층, 2개 동에 전용면적 24~84㎡로 구성된 오피스텔 총 1020실 규모다. 수요자 선호도가 높은 투룸형 중심으로 설계됐으며, 일부 타입에서는 드레스룸과 테라스 등 공간 활용을 극대화한 특화 설계도 적용된다.

남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화했다. 지상에 차가 없는 단지 설계로 보행자 안전도 고려했다. 또 단지 곳곳에 테라스 가든과 그린플라자 등 조경 공간을 조성해 주거 쾌적성을 극대화했고, 단지 내 입주민들을 위한 피트니스와 GX룸 등 커뮤니시티 시설도 마련될 예정이다.

청라국제도시의 핵심 개발 사업으로 꼽히는 하나금융타운과 청라의료복합타운이 인접해 있으며, 최근 사업에 탄력이 붙은 7호선 청라연장선의 시작점인 청라국제도시역도 도보권에 위치한다.

트리플 역세권으로 부상한 청라국제도시역도 도보로 이용할 수 있다. 현재 공항철도를 이용할 수 있는 청라국제도시역은 9호선 직결 개통이 확정돼 있다. 여기에 7호선 청라연장선이 기본계획 수립을 완료해 연내 착공 예정이다. 7호선 청라 연장선이 개통되면 청라국제도시역에서 서울 고속터미널역까지 이동시간이 20~30분 단축될 전망이다.

한편 청라국제도시 아이파크는 주거용 오피스텔로 만 19세 이상이면 누구나 청약통장 필요 없이 전국에서 청약할 수 있다. 재당첨 제한과 실거주 의무도 없다. 아파트 대비 상대적으로 대출 규제도 적다.

청약은 오는 16일(목)과 17일(금) 양일간 청약홈에서 실시하며, 22일(수) 당첨자 발표를 거쳐 23일부터 25일까지 정당 계약을 진행한다. 입주 예정일은 2025년 7월이다.

