설빙, 크리스마스 ‘생딸기가득 생크림케이크’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]‘설빙’은 국산 생딸기를 활용한 겨울 시즌 한정 메뉴 ‘생딸기가득 생크림케이크’를 출시한다고 8일 밝혔다.

생딸기가득 생크림케이크는 이름처럼 제철을 맞아 무르익은 딸기를 가득 토핑해 신선함과 상큼함이 돋보이는 메뉴로, 촉촉한 시트에 순우유생크림의 부드러움이 어우러지며 딸기 본연의 달콤함에 집중할 수 있다. 함께 제공되는 연유를 뿌려 즐긴다면 추운 겨울도 녹일 달달한 디저트가 완성된다. 올해 설빙이 야심차게 선보이는 만큼 맛은 물론 인스타그래머블한 비주얼로 겨울 디저트부터 파티 메인 푸드로 자리매김할 것으로 기대된다.

특히 ‘베리 스페셜 데이(Berry Special Day)’라는 컨셉을 온전히 담아낸 패키지도 눈여겨볼 만 하다. 설빙은 생딸기 가득 생크림케이크 출시를 기념해 네이버 그라폴리오에서 활동하는 일러스트 작가 ‘그루비’와 협업, ‘설빙 X 그루비 콜라보 패키지’를 제작했다. 홀케이크 주문 시 그루비만의 감성으로 풀어낸 케이크 상자에 담겨 제공된다.

이날부터 매장에서 생딸기가득 생크림케이크나 생딸기설빙 시리즈 4종 구매 시 그루비가 작업한 ‘설빙 생딸기케이크 엽서’도 선착순 제공한다. 오프라인 매장에서만 한 테이블 당 한 장씩 수령 가능하며 한정수량으로 준비돼 조기 소진될 수 있다.

설빙은 또 올 겨울 1인 디저트도 함께 선보인다. 이번 겨울 첫 출시되는 ‘생딸기 컵’은 부드럽고 상큼한 생딸기를 달콤한 연유와 함께 즐길 수 있도록 한 컵에 구성한 메뉴로, 편리하게 즐길 수 있는데다 케이크, 빙수, 크로플 등 다른 디저트와 곁들이기에도 좋다. 가격은 3800원이다.

