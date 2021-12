벤처기업협회, 7일 '벤처기업인의 밤' 개최…"성숙한 생태계 구축"

[아시아경제 김보경 기자] 벤처기업협회는 7일 서울 양재동 엘타워에서 올 한해를 마무리하는 '2021 벤처기업인의 밤' 행사를 개최했다.

이 자리에는 강성천 중소벤처기업부 차관, 김분희 한국여성벤처협회 회장, 지성배 한국벤처캐피탈협회 회장, 이영민 한국벤처투자 대표 등이 참석했다.

행사는 올 한해 벤처업계 주요 이슈를 돌아보고 벤처기업의 도약과 화합을 도모하기 위한 자리로 마련됐다. 벤처업계 발전과 육성을 위해 노력한 벤처기업인과 유관기관 관계자 등에 대한 시상식도 진행됐다.

올해의 벤처상 시상식에서는 엠비디, 팀프레시, 케이스마텍, 볼트크리에이션, 쎄미하우 등이 기업 부문 중기부 장관표창을 수상했다. 또한 임준석 리테일테크 연구소장 외 5인이 근로자 부문, 최세헌 인트윈 대표 외 2인이 학습하는 벤처인 부문 상을 받았다.

이어 '벤처인이 뽑은 최고의 국회의원 부문'에는 더불어민주당의 강훈식·김경만·김병욱·김정호 의원, 국민의힘의 이영·추경호 의원이 선정돼 혁신벤처 생태계 조성에 공헌한 데 대한 감사패를 받았다.

강삼권 벤처기업협회장은 "이 자리의 모든 분들이 제2벤처붐을 한 마음으로 응원하고 계실 것"이라며 "협회도 한층 성숙한 벤처생태계를 구축하고 더 나은 경영환경을 조성해 기업인들이 현장에서 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

