경남교육청, 학생 맞춤형 교육과정으로 새학년 준비

2022학년 도움자료 개발내용

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 2022학년도 초등학교 교육과정 편성·운영 지침과 도움 자료를 개발해 도내 전 초등학교에 보급한다고 7일 밝혔다.

이번 자료는 코로나19로 인한 교육 공백을 메우고, 학생의 자기 주도 학습 능력을 강화하는 학습 체제를 지원하기 위해 개발됐다.

학생이 선택할 수 있는 학습 내용과 방법의 확대 방안, 학생의 발달 단계를 고려한 ‘놀이 연계 학습’, 빅데이터·AI 플랫폼 아이톡톡을 활용한 개별 맞춤 교육과정 운영과 해당 방안들을 수업에서 활용하는 실천 사례들을 담았다.

또한 자기 주도적 학습이 주축을 이루는 교육 과정을 마련하기 위해 교원 1200여명을 대상으로 13일부터 4일간 온라인 연수를 실시한다.

박종훈 교육감은 “개별 맞춤형 교육과정으로 빠르게 변화하는 미래사회에 대비하고, 학생의 자기 주도적 역량을 길러나가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr