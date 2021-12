산업부, 내년 예산 11조7312억원…"제조·에너지기업 공정전환 지원 사업 중점반영"

3일 '2022년도 예산안 및 기금운용계획안' 본회의 통과

2021년 본예산 대비 4.9% 증가

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 산업통상자원부의 내년도 예산이 11조 7312원으로 3일 확정됐다. 2050 탄소중립 이행을 위한 제조·에너지기업의 공정 전환 지원 사업이 중점적으로 반영됐다.

산업부는 '2022년도 예산안 및 기금운용계획안'이 이날 국회 본회의에서 최종 의결됐다고 밝혔다.

내년 예산은 올해 본예산(11조1860억원) 대비 4.9% 증가했다. 다만 내년도 산업부 예산 및 기금 규모는 국회 심의 과정에서 정부안(11조8135억원) 대비 1946억원이 증액, 2769억원이 감액돼 823억원이 순감됐다.

산업부 관계자는 "코로나19 이후 강력한 경제회복과 글로벌 강국으로 도약을 위해 재정의 적극적 역할이 필요하다는 범정부적 기조가 반영됐다"며 "내년부터 운용 예정인 '기후위기대응기금' 사업으로 2050 탄소중립 이행을 위한 제조·에너지기업의 공정 전환 지원 사업이 중점적으로 반영됐다"고 설명했다.

구체적으론 '친환경·디지털 기반 산업혁신 및 유망 신산업 경쟁력 제고'에 올해보다 8050억원이 많은 5조9026억원이 쓰인다. 핵심소재의 해외의존도를 완화하고 공급망 안정성을 확보할 수 있도록 소재·부품·장비 및 전략 핵심소재 기술개발 예산을 확대 편성했다. 또 산업부는 뿌리산업 특화단지 지정 및 지원과 기술협력 교류 활성화, 지능형 공정시스템 개발 등 뿌리기업 지원을 강화할 방침이다.

반도체와 바이오·헬스, 미래차 등 BIG3 산업 지원도 강화한다. 시스템반도체 육성을 위해 반도체설계(펩리스)부터 제품생산까지 전주기적 지원을 확대하고, 차세대 지능형 반도체 기술개발 예산도 신규로 편성했다. 또 국회 심의과정에서 소부장 특화단지로 지정된 용인 반도체클러스터의 적기건설과 원활한 운영을 위한 지원 필요성이 제기됨에 따라 전력인프라 구축 지원 사업이 신설됐다.

바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위해, 범부처 공동의 신약 및 의료기기 연구개발(R&D) 예산을 대폭 확대했다. 글로벌 백신허브 구축을 목표로 단기간내 신속·대량 백신생산 및 백신산업 생태계 조성사업도 신규로 마련했다.

저탄소·분산형 에너지로의 전환을 가속화하고, 에너지시스템 전반의 혁신과 신산업 육성을 통한 일자리 창출 유도하기 위한 '에너지 전환 및 에너지 신산업 육성'에는 4조7280억원이 편성됐다.

재생에너지 확산을 위해 농·축산·어민 대상 태양광 설비 융자와 산업단지 유휴부지 및 공장 지붕 등을 활용한 태양광 설비, 지역주민들의 신재생에너지 프로젝트 투자금, 도시 내 유휴부지(건물 옥상 등) 대상 태양광 설비 둥을 위한 융자예산이 증액됐다. 이외에도 재생에너지 관련 핵심기술 확보를 위한 R&D도 확대했다.

올해 36억원 규모였던 수소유통기반구축사업에 내년 128억원을 편성하는 등 수소경제 조기 구현을 위한 예산도 대폭 확충했다. 산업부는 수소법 시행을 발판삼아 생산·유통·활용 전주기에 걸친 생태계를 구축하고 민간의 대규모 액화수소 출하시기에 맞춰 수소충전소 시설·설비 안전기준을 마련할 예정이다.

산업부는 수출경쟁력을 높이기 위해 실효성 높은 정책을 확대하고, 무역안보 및 통상 대응역량 강화하기 위해선 9391억원을 편성했다.

산업부 관계자는 "코로나 이후 기업의 혁신성장과 경제활력 제고를 촉진하기 위해 내년도 예산을 증액 편성한 만큼 산업부도 신속한 예산집행을 위해 사업계획 수립 등 집행 준비를 철저히 해 나갈 것"이라고 말했다.

