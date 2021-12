박용진 "'SNS 활동 순위' 공개, 좀 아니다" 비판에…김용민 "탈당하시라"

박용진 "홍보 순위 매기기, 與 분열 가져올 것"

김용민 "재집권 위해 이러는 것…1월에 전수조사 또 한다"

[아시아경제 강주희 기자] '나는 꼼수다' 출신 시사평론가 김용민이 '이재명 더불어민주당 대선후보에게 도움 되는 민주당 소속 의원들의 사회관계망서비스(SNS) 활동 순위'를 공개한 것을 두고, 박용진 의원은 "이건 아닌 것 같다"며 비판했다. 그러자 김씨는 "민주당 간판 덕은 다 보면서 의무는 못 하시겠다? 그럼 탈당하라"고 되받아쳤다.

박 의원은 2일 페이스북에 "김용민씨, 이건 아닌 것 같다"라며 "이번 시도는 의도와 달리 이 후보와 민주당의 승리를 난관에 빠뜨리는 결과를 가져올 수도 있다"고 지적했다.

그는 "SNS가 아니어도 의원들은 다양한 방식으로 후보와 당의 승리를 위해 헌신하고 있다"라며 "이런 일들이 김용민씨 자신을 권력화하고 민주당 의원들을 근거 없이 비난하게 하고 민주당의 분열을 일으킬 것이다. 그것은 결국 이 후보에게 큰 부담이 될 것"이라고 우려했다.

이어 "김용민씨가 그건 시민의 권리라 주장하시고 계속하시겠다면 앞으로 이런 평가에서 저는 빼주시길 정중하게 요청한다"라며 "이 후보의 승리를 원하신다면 앞으로는 이런 일 하지 않으시길 당부드린다"고 했다.

김씨는 즉각 페이스북에 글을 올려 반발했다. 김씨는 박 의원을 겨냥해 "소속 당원에게 사랑받는 정치 좀 하자. 이런 글보다 이 후보 소확행(소소하지만 확실한 행복) 공약이나 하나 홍보하라"고 지적했다.

이어 추가로 올린 또 다른 글에서 김씨는 "민주당 국회의원들의 SNS 활동의 성실성, 적극성을 체크하는 건 합법적 감시활동"이라면서 "이게 왜 이 후보에게 도움이 안 되나? 이해가 안 된다. 민주당 의원들 심기를 잘못 건드려서는 안 된다 이 말인가? 민주당 간판 덕은 다 보면서 의무는 못 하시겠다? 그럼 탈당해야지"라고 주장했다.

그러면서 민주당 의원들을 향해 "1월에 약속대로 다시 전수조사하겠다. 그때는 염치 있는 성의로 0건이라는 민망한 결과가 나오지 않도록 애써주시기를 바란다"라며 "민주당 의원들이 사력을 다해 활동하면 뭐하러 생업 제치고 이딴 짓을 하겠나. 결국 다 여러분의 집권을 위해서다"라고 했다.

