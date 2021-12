[아시아경제 장세희 기자]코스닥 상장사 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 27,150 전일대비 3,200 등락률 +13.36% 거래량 19,050,546 전일가 23,950 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!하락장에도 外인 폭풍 매수한 "제2의 위메이드” close 는 운영자금 등 약 2000억원을 조달하고자 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 1일 공시했다.

주당 1만5650원에 신주 1300만주(보통주)가 발행된다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr