[아시아경제 이춘희 기자] 식품의약품안전처는 1일 한국화이자가 5∼11세 어린이용 코로나19 백신 허가를 위한 임상자료 사전 검토를 신청함에 따라 해당 자료에 대한 검토에 착수했다고 이날 밝혔다.

한국화이자는 5~11세를 대상으로 성인 용량의 3분의 1인 10㎍을 투여한 임상시험 결과를 근거로 한 면역원성 결과, 안전성 자료 등을 제출했다. 식약처는 제출된 임상 자료를 토대로 안전성과 효과성을 검토할 예정이다.

앞서 미국에서는 지난 10월29일 5~11세 어린이용 백신이 긴급사용승인됐고, 이어 다음달 3일부터는 본격적으로 접종이 시작됐다. 현재 화이자는 미국에서 유일하게 18세 미만 소아·청소년을 대상으로 접종이 허용된 백신이다. 유럽에서는 지난달 26일 5~11세 접종이 허가됐다.

