쉐보레, '아듀 2021' 프로모션 진행…최대 280만원 혜택

[아시아경제 이기민 기자] 쉐보레가 이달 '아듀 2021, 쉐보레와 함께' 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

쉐보레는 주요 판매 차종을 대상으로 현금 지원 혜택을 제공한다. 특히 트래버스, 말리부 구매 고객은 쉐보레가 제공하는 36개월 무이자 할부 혜택을 받을 수 있다.

할부와 현금 지원이 결합된 콤보 할부를 통한 구매 시 트래버스 250만원, 말리부 180만원의 현금 지원 혜택을 누릴 수 있다.

또한 7년 이상 된 노후 차량을 보유한 트래버스, 말리부 구매 고객을 대상으로 각각 30만원, 20만원을 추가로 지원한다.

정정윤 한국GM 국내영업본부 전무는 "한 해를 마무리하는 12월을 맞아 올 한 해 쉐보레 브랜드와 제품을 향한 국내 고객들의 관심과 성원에 보답하는 마음으로 연말 프로모션을 준비했다"며 "특히 트래버스 등 쉐보레를 대표하는 차종들에 대해 무이자 할부 혜택이 제공되는 만큼 많은 고객들이 이를 활용해 쉐보레와 함께 특별한 연말을 보내시기를 바란다"고 전했다.

