서남 close 은 시설자금과 운영자금 조달을 위해 50억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%이다. 사채 만기일은 2026년 12월 3일이다.

