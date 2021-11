"물류난 해소 협조 감사" 바이든, 삼성 북미 법인장 백악관 초청

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 29일(현지시간) 주요 소매업체 및 소비재 생산기업 등의 최고경영자(CEO)들을 만났다.

이날 모임은 연말 쇼핑 대목을 맞아 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행으로 야기된 물류난이 조금이나마 해소되는 상황을 설명하면서 이들 기업의 협조에 감사를 표하는 동시에 앞으로도 지속적인 지원을 당부하는 자리로 알려졌다.

백악관 기자단에 따르면 앞서 열린 유통 병목 해소 회의에 회상으로 참석했던 최경식 삼성전자 북미총괄이 이날은 직접 회의에 참석했다.

삼성전자는 지난달 바이든 대통령이 서부 항만의 물류 대란 해소를 위해 민간기업과 대책 회의를 했을 당시에도 외국기업으로는 유일하게 초대받았다. 이날 행사에도 외국 기업으로는 삼성만이 초대됐다.

바이든 대통령은 이날 회의 후 물류 대응에 대한 연설을 예정했었지만 취소했다.

