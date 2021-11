동국제강, 한기평 신용등급 'BBB(안정적)'으로 상향

영업창출력 제고, 차입금 지속 감소 긍정 평가

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강이 지난 10월 한국신용평가로부터 기업신용등급평가를 상향 조정 받은데 이어 한국기업평가도 동국제강 기업신용등급을 한단계 높였다.

동국제강은 한깅평의 기업 정기평가에서 동국제강 기업 신용등급이 BBB-(긍정적)에서 BBB(안정적)으로 상향됐다고 29일 밝혔다. 한기평은 상향 요인으로 수익성 개선으로 영업현금창출력이 제고된 점, 차입금 감소 지속된 점을 제시했다.

한기평은 수익성 개선의 근거로 동국제강의 연결기준 영업활동에 따른 현금창출능력(EBITDA) 마진이 2020년 3분기 누적 기준 10.5%에서 2021년 3분기 15%로 상승해 영업현금창출력이 높아졌다고 분석했다.

아울러 차입금 지속 감소의 근거로 2018년말 연결기준 2조3000억원이던 순차입금 규모가 2020년말 이후 1조8000억원으로 감소하고, 부채비율이 180%에서 154%까지 하락한 점을 꼽았다. 이와 함께 2020년과 2021년 3분기 누적 기준 순차입금/EBITDA가 각각 3.6배, 1.8배로 낮아지며 재무안정성 지표가 대폭 개선됐다고 분석했다.

한기평은 동국제강에 대해 향후 'DK 컬러 비전 2030' 실현과 ESG 관련 대응, 설비 개선 등으로 투자가 확대될 것으로 예상하나, 제고된 영업현금창출력으로 감당 가능할 것으로 분석했다.

동국제강은 지난 5월 국내 3대 신평사로부터 기업신용등급 전망을 'BBB-(안정적)'에서 'BBB-(긍정적)'으로 상향 조정 받은 바 있다. 이어 지난 10월 한신평이 동국제강 신용등급을 'BBB-(긍정적)'에서 'BBB(안정적)'으로 높였다.

