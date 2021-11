LX 순천지사, 장애인 직업 재활시설에 후원금 기탁

우리 사회에 많은 기부문화가 확산되기를···

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 박관식(왼쪽) 한국국토정보공사 순천지사장과 직원들이 연말을 맞아 한마음 한뜻으로 순천장애인직업 재활시설을 찾아 후원금을 기탁했다.

“코로나19 장기화로 모두가 어려운 시기에 따뜻한 기부문화가 확산되기를 바라는 마음에서 적지만, 후원금을 기탁하게 되었습니다.”

박관식 한국국토정보공사 순천지사장과 직원들이 26일 재활시설을 찾아 후원금을 기탁하게된 동기다.

LX공사 순천지사는 지난해에 이어 올해도 순천장애인들의 직업재활 활동을 위한 후원과 다양한 지역복지 발전에 앞장서고 있다.

실제 LX공사 순천지사 최 모직원은 “올 겨울은 유난히 추울 거라고 하는데 장애인 분들이 따뜻한 겨울을 보내실 수 있도록 후원금이 잘 쓰였으면 좋겠다”고 전했다.

이어 또 다른 한 모 직원도 “코로나19 장기화로 더욱 어려움을 겪고 있을 저소득 장애인 가정을 위해 최선을 다해 준비했다”며 “앞으로도 지역의 어려운 이웃을 위해 다양한 사회공헌활동을 하겠다”고 말했다.

박관식 LX공사 순천지사장은 “코로나19 장기화로 모두가 어려운 시기에 이웃들이 소외되지 않고, 따뜻하게 보낼 수 있도록 우리 사회에서 많은 기부문화가 확산되기를 바란다”며 “앞으로도 LX공사는 공공기관으로서 사회적 가치를 실현하는데 전 직원들과 정성어린 힘을 모아 일조하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr