[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 지놈앤컴퍼니=올해 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1억원, 영업손실 103억원

◆ 파크시스템스=일본 호야(HOYA)에 30억원 규모 산업용 원자현미경 NX-Mask 납품 계약

◆ 현대바이오='A2 베타 카제인 단백질이 포함된 배지 조성물을 이용한 아미노바이오틱스의 제조방법 및 이를 통해 제조한 아미노바이오틱스' 특허 획득

◆ 인텔리안테크=WorldVu Development,LLC(Oneweb)와 90억원 규모 유저 터미널 공급 계약, 87억원 규모 저궤도 듀얼 터미널 공급계약 각각 체결

◆ 알체라=올해 3분기 잠정실적 연결 기준 매출 16억원, 영업손실 26억원

◆ 글로본=타법인 증권 취득자금 조달 위해 200억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 구영테크=교환사채 발행 위해 25억원 상당 자사 보통주 처분 결정

◆ 엠피대산=티알엠피구조개선1호 주식회사에 60억원 규모 채무보증 결정

◆ 파인테크닉스=티엘에이치로부터 124억원 상당 경기도 화성시 팔탄면 월문리 44외 6필지 소재 토지 및 건물 취득 결정

◆ 버킷스튜디오=관계사 인바이오젠 주식 808만6254주 300억원 상당에 취득 결정

◆ 덕산네오룩스=시설자금 조달 위해 450억원 규모 유상증자 결정

◆ 블루베리 NFT=운영자금 조달 위해 50억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 휴먼엔=태민철강과 27억원 규모 국내 해상고철 납품 계약 체결

◆ 멜파스=최대주주 변경 지연공시로 불성실공시법인 지정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr