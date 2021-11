유로존 11월 합성 PMI 58.8…전망치 상회

[아시아경제 차민영 기자] 유로존(유로화 사용 19개국)의 11월 합성 구매관리자지수(PMI)가 55.8로 전망치를 상회했다.

23일(한국시간) 시장조사업체 IHS마킷에 따르면 유로존의 제조업·서비스업 합성 PMI는 55.8을 기록해 기존 전망치(53.0)를 상회했다. 이는 전달 54.2보다도 높은 수준이다.

