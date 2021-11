천안 종교시설 공동체 마을서 232명 확진…예배 중단·긴급폐쇄 조치

[아시아경제 이선애 기자] 충남 천안 지역 종교시설을 기반으로 공동생활을 하는 마을에서 코로나19 확진자가 무더기로 나왔다.

23일 천안시에 따르면 광덕면 한 마을에서 지난 21일 1명이 코로나19에 확진된 이후 321명에 대한 진단검사에서 현재까지 모두 232명(아산 1명 포함)이 양성 판정을 받았다.

이에 따라 시는 해당 마을에 이동 선별진료소를 설치하고 전체 주민 427명 가운데 미검자 106명에 대해서도 코로나19 전수검사를 진행 중이다.

마을 내 종교시설에 대해서는 예배 중단과 긴급 폐쇄 조치를 했다.

확진자 가운데 상당수는 백신접종을 하지 않았고, 확진자의 대부분은 무직으로 외부활동 없이 마을 내에서 생활하고 있는 것으로 파악됐다.

방역 당국은 이번 집단 감염이 마을 내 종교시설을 기반으로 예배와 경로시설 이용, 김장 등 공동생활을 통해 번진 것으로 보고 있다. 최근 70여 명이 공동으로 김장을 한 것으로 드러났다.

방역당국은 확진자를 연령별, 상태별로 분류해 순차적으로 감염병 전담 병원과 생활치료센터로 분산 이송할 예정이다. 또 70세 이하 무증상 경증환자는 재택치료를 통해 관리하기로 했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr