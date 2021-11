홍준표 "故전두환 시절 靑 근무 제안 거절… 유혹 안 넘어가"

"빚 안 졌기에 5공비리 수사 가능"

[아시아경제 나예은 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 이날 사망한 전두환 전 대통령의 고향이 자신의 옆동네였다며 고인과 얽힌 이야기를 소개했다.

23일 홍 의원은 자신이 만든 온라인 소통 플랫폼 '청년의꿈' 문답코너에서 "전두환은 어떤 사람이었는가, 평을 해 달라"는 말에 "제 두 번째 고향이 합천인데 전 대통령은 제 옆동네 분이었다"고 답했다.

이어 "1986년 청주지검 초임검사 때 (전두환 전 대통령 동생인) 전경환 새마을 사무총장이 '청와대 파견검사를 해 주겠다. 찾아오라'고 제안한 적이 있었다"며 "그러나 거절했다"고 당시를 회고했다.

그러면서 "전 전 대통령 고향과 얽힌 인연에 힘입어 청와대로 들어갈 수도 있었지만 유혹에 넘어가지 않았다"며 "그때 거절했기 때문에 1988년 11월, 5공비리 사건 중 노량진수산시장 강탈사건을 수사 할 수 있었던 것(이다). 전 전 대통령으로부터 빚 진 것이 없었기에 전 전 대통령의 친형 전기환씨와 관련된 사건에 손을 댈 수 있었다"고 전했다.

앞서 홍 의원은 1988년 서울남부지검 특수부 검사로 재직할 당시 노량진 수산시장 강탈사건을 수사하며 전기환 씨 등을 구속기소 했다가 좌천을 당해 화제가 된 바 있다.

한편 지병을 앓아온 전 전 대통령은 이날 오전 8시40분쯤 서울 서대문구 연희동 자택에서 숨졌다. 전두환 전 대통령의 장례식은 가족장으로 치러질 예정이다.

