소외계층에 따뜻한 겨울을 … BPA, 어려운 이웃 겨울나기 물품 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사가 연말을 맞아 소외계층 지원시설에 생필품을 후원했다.

부산항만공사(BPA)는 23일 코로나19로 어려움을 겪고 있는 아동복지시설 ‘명진들꽃사랑마을’과 미혼모 생활시설인 ‘애란원’과 ‘두리홈’에 분유와 전기매트, 마스크 등 500만원 상당 생필품과 방역물품을 전달했다.

부산항만공사 서울사무소는 수도권 소재 소외계층 지원시설을 대상으로 정기 봉사활동과 물품 지원을 지속해 왔다.

올해는 복지시설을 퇴소한 청년을 대상으로 항만물류 현장에서 바로 활용할 수 있는 지게차·굴착기 교육을 실시해 청년 일자리 창출을 지원했다.

공사는 홀로 아이를 돌보는 미혼모 생활시설 2개소를 지원해 어려운 이웃을 후원했다.

부산항만공사 강준석 사장은 “이웃사랑 실천으로 공공기관의 사회적 가치 창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.

