서울시 내년 전기차 예산 환경부 예산의 30% 수준

오현정 서울시의원, 2022년 전기차 국비 임시통보액 2593억 원. 시비는 겨우 436억 원(30%)만 편성 비판

[아시아경제 박종일 기자] 오현정 서울시의원(더불어민주당, 광진 제2선거구)은 22일 열린 제303회 정례회 환경수자원위원회 3차 회의에서 2022년 서울시 전기차 보급 예산이 국비 임시통보(가내시)액의 30% 수준에 불과한 점을 지적, 서울시 2050 탄소중립의 핵심 정책인 전기차 보급사업의 예산 확대 편성을 강력하게 요구했다.

환경부가 서울시에 책정한 2022년 전기차 국비는 2593억 원(3만9510대)이나, 서울시는 이의 30% 수준인 436억 원(1만1816대)만을 편성하면서 추후 1115억 원(1만5184대)을 추경으로 확보할 예정임을 밝힌 바 있다.

추경 편성을 고려하더라도 서울시의 전기차 보급 목표는 환경부에서 책정한 규모 대비 68%에 불과한 수준이다.

서울시의 전기차 보급과 관련한 추경 편성 계획에 대해 오현정 의원은 “추가경정예산이란 부득이한 사유가 있거나, 예상치 못한 지출 요인이 생겼을 때 편성하는 예산”이라면서 “서울시 기후환경본부의 전기차 잔여 물량에 대한 추경 편성 계획은 부득이한 사유도 아니고, 예상치 못한 지출 요인도 아닌 추경의 본래 의미에 반하는 편법적인 행위이므로 이를 지양해야 한다”고 비판했다.

추가경정예산은 예산이 성립한 후에 생긴 부득이한 사유로 인해 이미 성립된 예산에 변경을 가하는 것으로 예상치 못한 지출 요인이 생겼을 때 편성, 의회의 동의를 받아 집행하는 예산이다.

서울시에서는 최근 코로나19 상황에 편승, 시급성과 불확실성을 고려하지 않은 채 추경을 남발하는 사례가 발생하고 있으며, 추경으로 편성하고도 예산을 집행하지 못한 사업에 대해 시의회의 지적을 받는 사례가 증가하고 있다.

아울러 전기차 언론 홍보 및 친환경차 홍보관 조성 관련 예산으로 1억8000만 원을 편성한 건에 대해 오 의원은 “여러 전기차 모델이 시민들에게 큰 인기를 끌고 있는 현 시점에서 전기차의 홍보는 생산 및 판매업체가 전담하고 지방자치단체는 충전인프라를 확충하는 데 주력할 필요가 있다”면서 이 예산을 충전인프라 홍보 예산으로 활용할 것을 주문했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr