광주 동구 '2021년 독서 동아리 전시회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(구청장 임택)는 동구청 1층 로비에서 '2021년 동구 독서동아리 성과물 전시회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 동구가 도서관에서 활동하는 독서동아리를 지원하고 활성화하기 위해 마련한 것으로 전시는 26일까지다.

이번에 출품된 작품은 계림꿈나무도서관에서 활동하는 동아리 '알록이달록이'(회장 홍영애, 지도강사 김규례) 회원들이 직접 만든 종이접기 작품 80여 점이다.

'알록이달록이' 동아리는 종이접기를 비롯해 시 낭송, 손 유희 등 다양한 동아리 활동을 진행해 오고 있으며 자원봉사와 재능기부 등 활발한 활동을 이어오고 있다.

임택 동구청장은 "동구가 적극 지원하고 있는 생활문화예술 동아리의 성과전시회가 열리게 돼 기쁘게 생각한다"면서 "앞으로도 주민들의 문화예술 향유 기회 제공 등 건전한 여가·문화 생활을 적극 지원해나가겠다"고 말했다.

