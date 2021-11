[포토] 광주 서구 화정1동 '사랑의 김장김치 나눔행사'

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 화정1동 보장협의체(위원장 김영채)가 22일과 23일 사랑의 김장김치 나눔행사를 개최하고 홀몸어르신 등 100세대 가정에 김장김치를 전달했다.

