원안위, 신고리 1호기 재가동 승인

[세종=아시아경제 권해영 기자] 원자력안전위원회는 지난 11일 수동정지된 신고리 1호기의 사건조사와 안전성 확인을 마무리하고 23일 재가동을 승인했다.

신고리 1호기는 이달 8일 정상운전 중 발전단선로 B상 비율차동계전기가 작동해 터빈·발전기가 정지되고 원자로 출력이 감소해 45%까지 떨어졌다. 이에 한수원은 손상이 확인된 설비 교체를 위해 사흥 후인 11일 원자로를 수동 정지했다.

사건 조사결과 신고리 1호기 발전단선로 B상 가스절연모선(GIB) 인출 고압부싱 손상이 확인됐으며, 고압부싱 내부 연결부위(도체와 접촉자)의 접촉불량으로 과열, 용융 등의 발생이 손상 원인으로 파악됐다.

원안위는 "손상 고압부싱 교체, 발전단선로 설비 점검 및 정비 절차·기준 개선 등의 조치가 완료됐다"며 "신고리1호기 재가동 승인 이후 출력 증발 과정을 모니터링하고, 한수원의 재발방지대책 이행을 지속적으로 점검할 예정"이라고 밝혔다.

