주택금융 발전방향은? … HF공사, 2021 주택금융 컨퍼런스 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국주택금융공사(HF)는 오는 1일 여의도 콘래드 호텔에서 주택금융 발전방향에 대한 ‘2021 주택금융 컨퍼런스’를 개최한다.

컨퍼런스는 ‘디지털 주택금융 : 새로운 패러다임으로의 도약’을 주제로 정유신 서강대학교 경영전문대학원 교수의 기조 연설과 ▲세션1 비대면 금융서비스의 현황과 과제(김진경 빅밸류 대표이사) ▲세션2 빅데이터로 보는 부동산 시장현황과 전망(홍춘욱 EAR리서치 대표) 발제로 구성됐다.

세션1 주제 발표 이후에는 박수용 서강대 컴퓨터공학과 교수를 좌장으로 김태훈 뱅크샐러드 대표가 패널로 참여해 토론이 진행된다.

세션2 주제 발표 이후에는 김경민 서울대 환경대학원 교수를 좌장으로 고제헌 한국주택금융공사 연구위원, 함영진 직방 대표 부동산시장 전문가 토론이 이뤄진다.

오는 29일까지 공사 홈페이지에서 사전 신청하면 누구나 한국주택금융공사 유튜브 온라인 채널로 실시간 방청할 수 있다.

코로나 방역지침에 따라 현장 참석인원은 공사 관계자와 발표자 등 미리 초정받은 사람만 참석할 수 있다.

공사 관계자는 “주택금융의 발전적인 미래를 위해 창의적이고 다양한 의견들이 활발하게 논의되는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr