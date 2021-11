[아시아경제 이선애 기자] SKC는 자회사 에코밴스 주식회사(가칭)의 주식 1만400주를 1040억원에 취득한다고 23일 공시했다. 이는 자기 자본 대비 5.43%에 해당하는 규모다. 취득 방법은 기술출자 790억원, 현금출자 250억원이다. 취득 목적은 생분해성 플라스틱 사업 추진이다. 취득 예정 일자는 2023년 10월31일이다.

에코밴스 주식회사는 SKC가 11월 중 설립 예정인 회사로, SKC(57.8%)와 대상(001680)(22.2%), LX인터내셔널(001120)(20%)이 각자 출자한다.

