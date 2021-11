美 군함, 또다시 대만해협 통과...올들어 11번째

'항행의 자유' 작전 일환, 대만해협 통과 지속

남중국해서 日 해상자위대와 합동 대잠훈련도

[아시아경제 이현우 기자] 미 군함이 또다시 대만해협을 통과하며 남중국해상에서 중국에 대한 무력과시에 나선 것으로 알려졌다. 이로서 미 군함은 올들어 매달 1회씩 모두 11차례 대만해협을 통과했다. 중국의 대만침공 가능성이 제기되며 양안간 군사적 긴장감이 높아지는 가운데 미군은 일본 해상자위대와 합동 대잠훈련도 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

23일 대만 빈과일보 등 현지매체에 따르면 미 7함대 소속 유도미사일 구축함인 USS 밀리어스호(DDG-69)가 이날 대만해협을 통과했다고 밝혔다. 미 해군은 성명을 통해 "밀리어스호는 대만해협 남쪽에서 북쪽까지 항해했다"며 "이는 자유롭고 개방된 인도태평양 지역에서의 항행의 자유에 대한 미국의 강력한 의지를 보여줬다"고 밝혔다.

해당 군함은 일본에 주둔 중인 미 해군 7함대 소속으로 지난 16일 이후 남중국해상에서 일본 해상자위대와 합동 대잠훈련도 실시한 것으로 알려졌다. 최근 중국의 대만 침공 가능성이 제기되고 양안관계가 악화되면서 남중국해상의 미국과 일본의 합동훈련이 늘고 있다고 빈과일보는 전했다.

주요외신에 따르면 중국 측의 즉각적인 반응은 아직 없는 것으로 알려졌다. 앞서 지난달 중국 정부는 미국과 캐나다 등 서방국가들이 잇따라 대만해협을 통해 군함을 보내는 것은 지역의 평화와 안정을 위협한다고 비난한 바 있다.

중국은 앞서 지난달 초 대만의 방공식별구역(ADIZ)에 대규모로 군용기를 파견하는 등 군사도발을 감행하면서 대만 뿐만 아니라 미국과 국제사회의 비판을 받고 있다.

