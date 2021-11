LH 광주전남본부, 담양읍 행복주택 건설 본격 추진

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] LH 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 22일 전남 담양군(군수 최형식)과 '담양읍 도시재생 뉴딜사업 추진을 위한 공동사업 기본협약'을 맺고 행복주택 건설 사업을 본격 추진한다.

LH는 담양군이 주관하여 2019년에 선정된 담양 중앙로 일대 도시재생 뉴딜사업(공모명 : 문화생태로 새로운 천년을 디자인하다)의 핵심사업인 행복주택 건설사업의 원활한 추진과 업무분담 사항을 정하는 공동사업시행 기본협약을 담양군과 체결하였다고 밝혔다.

담양 중앙로 일대는 과거 담양군의 행정·경제·교통 중심지였으나 담양 공용터미널 이전 및 상권 이동과 함께 인구 유출이 진행돼 노후화가 지속되고 있으며, 죽녹원·메타프로방스 등 생태관광지로 편중되는 관광객 또한 원도심 내 상권쇠퇴를 가속화시키고 있다.

이에 양 기관은 '담양읍 행복주택 건설사업'으로 쇠퇴한 중앙로 일대 활성화를 위해 전남 담양군 담양읍 지침리 약 1800㎡ 규모의 부지에 사업비 83억원을 투입해 내년 12월부터 행복주택 40호를 건설할 계획이다.

협약에 따라 담양군은 인허가 업무 행정지원, 사업부지 무상제공, 입주자 선정지원 등의 업무를 수행하며, LH는 인·허가업무 수행, 사업비 투입, 설계·시공 및 운영·관리 등 업무를 맡게 된다.

LH 광주전남지역본부는 “담양읍 행복주택사업을 신속하게 착공할 수 있도록 담양군과 협업을 통해 차질없이 추진할 예정”이라며 “이를 통해 인구감소로 생활 인프라가 노후화 되고 있는 지침리 구도심 일원의 활력을 되찾을 것을 기대한다”고 밝혔다.

