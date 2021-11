[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 경남정보대학교는 2022학년도 수시2차 원서접수 마감 결과 285명 모집에 8077명이 지원해 28.34:1의 경쟁률을 기록했다고 23일 밝혔다.

경남정보대는 총 지원자 수 8858명(정원 내 8077명, 정원 외 781명)이 지원해 부산 지역 전문대학 가운데 지원자가 가장 많이 몰렸다.

가장 높은 경쟁률을 기록한 학과는 물리치료과로 특성화고특별전형 2명 모집에 356명이 지원해 178.0대1의 경쟁률을 보였다.

치위생과(118.5대1), 간호학과(90.0대1), 임상병리과(57.7대1), 스포츠재활트레이닝과(45.3대1) 등이 뒤를 이었다.

경남정보대 김태형 입시관리처장은 "입학하는 모든 학생들을 최고의 인재로 키워내 취업까지 책임질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr