▲이천희씨 별세, 윤춘연씨 배우자상, 이재교(엔엑스씨 대표)·재석(삼성SDS 상무, 베트남법인장)·재용(KASA 부사장)씨 부친상, 김미경·김미경(동명)씨 시부상=22일 23시, 서울성모병원 장례식장 14호실, 발인 25일 오전 5시. 서울추모공원.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.