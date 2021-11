NS홈쇼핑, PB '엔쿡 차돌된장찌개·부대찌개‘ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 25일 '엔쿡 차돌된장찌개'와 다음달 2일 '엔쿡 부대찌개'를 출시한다고 23일 밝혔다. 엔쿡은 NS홈쇼핑이 창립 20주년을 맞아 내놓은 '밀 솔루션' 식품 자체 브랜드(PB)이다.

엔쿡 차돌된장찌개는 순창에서 만든 재래식 된장과 백일된장을 최적으로 배합해 깊은 맛의 된장 베이스를 만들고, 차돌박이로 더욱 부드럽고 진한 국물 맛을 냈다. 국내산 대두로 만든 두부만 사용하고, 애호박, 무, 새송이, 표고 등 국내산 채소로 구성된 건더기가 풍부하게 들어있다.

엔쿡 부대찌개는 국물이 진한 송탄식으로, 차별화된 건더기가 특징이다. 국내산 돼지고기와 부대찌개의 핵심인 햄에 집중했다. 여기에 국내산, 배추와 천일염, 고춧가루 등 100% 국내산 농산물로 만든 숙성맛김치가 국물 맛을 잡아준다.

NS홈쇼핑 관계자는 "한국인이라면 누구나 좋아하는 차돌된장찌개와 부대찌개를 통해 기존 가정간편식(HMR)과 차별화된 가치를 보여줄 것"이라며 "맛은 더하고, 식품첨가물과 각종 부담을 뺀 엔쿡과 함께 식사 준비의 고민을 해결하시기 바란다"고 말했다.

