한화생명금융서비스, 세무사고시회와 세무서비스 협력

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명금융서비스는 설계사의 세무관련 역량을 강화하고 고객들에게 세무서비스 제공 기회를 확대하기 위해 한국세무사고시회와 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

양사는 최근 급변하는 세무 환경 변화에 능동적으로 대응하고, 업계 최고 수준의 고객 상담 역량을 보유한 설계사들을 육성한다는 계획이다.

한국세무사고시회는 한화생명금융서비스를 통해 컨설팅 역량 강화를 위한 교육과 고액 자산가들의 상담을 비롯해 고객과 설계사, 지점장에게 강의와 세무서비스를 제공하는 등 새로운 영역에 진출할 수 있다.

또 한국세무사고시 회원 중에서 임대차 계약을 희망하는 세무사는 한화생명이 보유한 건물에 자리잡게 된다. 한화생명금융서비스는 영업공간 내 세무사 사무실을 제공함으로써 업무 공간 활용도가 높아진다.

한화생명금융서비스 설계사는 세무사와 접근성이 높아져 고객에게 쉽게 세무서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

구도교 한화생명금융서비스 대표는 "국내 최고의 한국세무사고시회 소속 세무사들과 적극적인 협업을 추진할 계획"이라며 "설계사들의 부유층 마케팅 역량을 강화해 고능률 설계사를 육성하고, 고객들의 만족도를 획기적으로 늘릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr