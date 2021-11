퀄컴, 이공계 인재육성 프로그램 '이노베이션 펠로우십 코리아' 개최

'퀄컴 이노베이션 펠로우십 코리아 2021' 개최

이공계 석·박사과정 대상 논문 경연 대회… 20건 선정해 연구 장학금 지원

[아시아경제 구은모 기자] 퀄컴이 학술논문대회 ‘퀄컴 이노베이션 펠로우십 코리아 2021’을 온라인으로 개최하고, 최종 20개 논문을 선정해 장학금을 수여했다고 23일 밝혔다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 진행된 이번 퀄컴 이노베이션 펠로우십 코리아는 정규 석·박사 과정에 있는 학생을 대상으로 연구 장학금을 지원하는 학술논문대회다. 잠재력을 지닌 이공계 인재들이 연구 활동에서 독립성과 창의성을 추구하고, 뛰어난 성과를 도출하도록 독려하는 게 목표다. 아울러 퀄컴 연구진들과 다양한 아이디어에 대해 소통하고 조언을 얻을 수 있는 지식 교류의 장도 마련된다.

지원자들이 제출한 인공지능(AI), 머닝러신 및 자율주행 관련 연구 논문은 아이디어의 혁신·창의성, 연구 이해도·실험 결과, 추가 연구 잠재력 등 종합적인 기준으로 평가됐다. 이후 참가자들의 프레젠테이션 발표와 포스터 세션을 심사위원과 참가자들이 함께 심사해 최종 20팀을 선발했고, 선발된 팀들의 소속 학교에 연구 장학금이 전달됐다.

한국퀄컴 R&D의 황규웅 전무는 “퀄컴 이노베이션 펠로우십에 지원한 여러 우수한 논문들의 혁신적이고 창의적인 아이디어들에 깊은 감명을 받았다”며 “앞으로도 퀄컴 이노베이션 펠로우십을 통해 우수 인재들이 지식을 교류할 수 있는 기회를 가질 수 있기를 바란다”고 전했다.

